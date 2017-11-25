- Если говорить про Федорова и Павличенко, то мы ожидали сегодня от этих спортсменов призовых мест.  И эти спортсмены нас сегодня не разочаровали. Также большие надежды мы связывали с Репиловым, но у него сегодня опять не сложилось. Он допустил несколько ошибок на трассе, а при такой влажной погоде все это вылилось в серьезное отставание, - передает слова Демченко ТАСС.

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