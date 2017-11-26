Немецкая саночница Натали Гайзенбергер выиграла на этапе Кубка мира в Винтерберге.

Немка по сумме двух попыток показала время 1 минута 53,484 секунды. На втором месте расположилась соотечественница победительницы Татьяна Хюфнер (+0,348 секунды). Третьей стала американка Саммер Бритчер (+0,409).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова (+0,614) финишировавшая на шестом месте. Виктория Демченко (+1,506) показала 18-й результат. Екатерина Батурина – 20-я, Екатерина Катникова – 23-я.