Павличенко занял второе место на Кубке мира по санному спорту, победил Лох
На этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге (Германия) состоялись соревнования мужчин в одиночках в спринте.
Победу одержал знаменитый немецкий саночник, трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Вторым стал представитель России Семен Павличенко.
На третьей позиции австриец Нико Глейршер. Еще один представитель России Степан Федоров на восьмой позиции.
Санный спорт. Кубок мира
Винтербег (Германия)
Мужчины
Одиночки
Спринт
1.Феликс Лох (Германия) - 36,644
2. Семен Павличенко (Россия) - 36,762
3. Нико Глейршер (Австрия) - 36,790…
…8. Степан Федоров (Россия) - 36,873