- Все сложилось вполне хорошо, я ехал сегодня на новых полозьях, не на тех как вчера. И, в принципе, доволен тем, как все прошло. Можно было избежать некоторых ошибок, если бы лучше было чувство этих саней, но в целом все получилось неплохо.

Очень уже хочется выступить на соревнованиях в погоду так, чтобы показать себя на чистом льду, а то получается, что в последнее время мы стартуем в снег. Хотя и в этих условиях удалось показать неплохой результат, - цитирует Павличенко «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье Павличенко занял второе место на Кубке мира по санному спорту, который проходит в немецком в Винтерберге.