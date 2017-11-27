Комиссия МОК отстранила 14 спортсменов по итогам расследования относительно возможных допинг-махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи. Отметим, что саночников РФ в этом списке нет.

«У нас хорошая атмосфера на соревнованиях, немцы подходят, говорят, что они за нас, говорят, держитесь, не переживайте, все будет хорошо. Это касается и официальных лиц, и международной федерации. Тут еще все зависит от вида спорта, в нашем люди понимают, что все это бред полный. Видимо в других федерациях читать и считать не умеют, поэтому у них немножко другие решения», - приводит слова Демченко «Р-Спорт».