Демченко поблагодарил президента Международной федерации санного спорта Йозефа Фендта за поддержку спортсменов России.

«Нам очень приятно, что глава международной федерации поддерживает нас в столь непростой для российского спорта период. Он как никто другой знает, что допинг в санном спорте не ведёт к увеличению результатов. У нас для достижения силы важна не физическая сила, а светлая голова. А допинг никому ещё ума не добавил, насколько я слышал», - цитирует Демченко ТАСС.

«А Родченкову и остальным, кто считает, что «Дюшес» может помочь добиться высокого результата, мы можем предоставить возможность спуститься на санях по трассе, предварительно выпив этот чудо-коктейль. Только непонятно, как далеко уедут эти допингеры и поможет ли им в этом «Дюшес». У меня на этот счёт не самые хорошие ожидания», - добавил Демченко.