В Альтенберге (Германия) проходит этап Кубка мира по санному спорту.

В двойках у мужчин победу одержали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. На втором месте австрийский дуэт Петер Пенц/Георг Фишлер. На третьем месте еще одна немецкая пара Робин Гюке/Давид Гамм. Лучшие среди россиян стали Андрей Богданов и Андрей Медведев, они заняли седьмое место.

Санный спорт. Кубок мира

Альтенберг (Германия)

Мужчины

Двойки

1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.23,539

2. Петер Пенц/Георг Фишлер (Австрия) – 1.23,808

3. Робин Гюке/Давид Гамм (Германия) – 1.23,991…

7. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1.24,195…

9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.24,274…

10. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.24,291