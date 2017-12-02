У мужчин победу одержал знаменитый немецкий саночник, трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Второе место занял россиянин Роман Репилов. Третьим стал еще один немец Анди Лангенхан.

Санный спорт. Кубок мира

Альтенберг (Германия)

Мужчины

Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) – 1.48,116

 2. Роман Репилов (Россия) – 1.48,242

 3. Анди Лангенхан (Германия) – 1.48,398…

16. Степан Федоров (Россия) – 1.49,194…

25. Семен Павличенко (Россия) – 1.49,664…

30. Александр Горбацевич (Россия) – 1.50,892

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