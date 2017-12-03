Германия выиграла эстафету на Кубке мира по санному спорту, Россия – 12-я
На этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия) состоялась эстафета.
Победу одержала сборная Германии. Второй стала команда Австрии, третье место у сборной Италии.
Сборная России заняла 12-е место. За российскую команду выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и Андрей Медведев.
Санный спорт. Кубок мира
Альтенберг (Германия)
Эстафета
1. Германия – 2.22,644
2. Австрия – 2.22,957
3. Италия – 2.23,115…
12. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов/Андрей Медведев) – 2.27,973