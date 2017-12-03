Победу одержала сборная Германии. Второй стала команда Австрии, третье место у сборной Италии.

Сборная России заняла 12-е место. За российскую команду выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и  Андрей Медведев.

Санный спорт. Кубок мира

Альтенберг (Германия)

Эстафета

 1. Германия – 2.22,644

 2. Австрия – 2.22,957

3. Италия – 2.23,115…

12. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов/Андрей Медведев) – 2.27,973

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.