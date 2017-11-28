Накануне МОК сообщил о том, что биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также скелетонист Сергей Чудинов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а их результаты на ОИ-2014 в Сочи аннулированы. При этом все спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

"По истечении рассмотрения ряда заседаний, которые проводит комиссия Освальда, сегодня понятно, что это просто срежиссированный спектакль. Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он выполняет свою роль. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще – он не берет их во внимание, и каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа.

Родченкова переквалифицируют: в первых двух слушаниях господин Родченков называется не иначе, как главарь организованной банды. В последнем рассмотрении его называют "ключевым элементом системы".

Несмотря на жесткое заявление защиты о том, что происходящее – маскарад, фарс, решения ранее предопределены, что подтвердила публикация результативной части решения по скелетонистам, включая совершенно чистых Третьякова и Никитину, у которых даже в докладе Макларена и в двух лабораторных тестах Лондона и Лозанны никаких проблем с банками, содержанием биологической жидкости, царапинами, солью – нет. Продолжается срежиссированная ситуация: "Нам сказали – и мы накажем", – цитирует Кравцова агентство "Р-Спорт".