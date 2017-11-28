"По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей, а также о вскрытии на Зимней Олимпиаде бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских спортсменов и подмене в них положительных биопроб на отрицательные.

Российскими экспертами по результатам проведенных экспериментов в очередной раз опровергнуты довод Макларена и выводы Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов. Дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками университета методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки.

Напротив, было установлено, что Родченков Г.М. самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации некой допинговой программы, тем самым сокрыл результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре. Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия...

Следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.

Об уязвимости базы также было известно представителям ВАДА, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств", - сообщает официальный сайт СК РФ.

Напомним, в интервью New York Times, опубликованном в мае 2016 года, Родченков заявил, что «минимум 15 российских медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи, были частью допинговой программы в России».

Показания Родченкова стали поводом для создания комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, по итогам работы которой российские спортсмены лишены уже девяти медалей Олимпийских игр в Сочи. Заявления Родченкова легли в основу мотивирочной части решений комиссии Освальда.