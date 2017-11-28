Следственный комитет: Родченков самостоятельно распространял допинг спортсменам
Следственный комитет РФ – о ходе расследования дела в отношении Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблениями полномочиями.
"По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей, а также о вскрытии на Зимней Олимпиаде бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских спортсменов и подмене в них положительных биопроб на отрицательные.
Российскими экспертами по результатам проведенных экспериментов в очередной раз опровергнуты довод Макларена и выводы Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов. Дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками университета методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки.
Напротив, было установлено, что Родченков Г.М. самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации некой допинговой программы, тем самым сокрыл результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре. Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия...
Следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.
Об уязвимости базы также было известно представителям ВАДА, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств", - сообщает официальный сайт СК РФ.
Напомним, в интервью New York Times, опубликованном в мае 2016 года, Родченков заявил, что «минимум 15 российских медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи, были частью допинговой программы в России».
Показания Родченкова стали поводом для создания комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, по итогам работы которой российские спортсмены лишены уже девяти медалей Олимпийских игр в Сочи. Заявления Родченкова легли в основу мотивирочной части решений комиссии Освальда.