Депутат Михаил Дегтярев — о решении МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских Играх 19 российских спортсменов.

«С каждым новым решением МОК об отстранении наших лучших спортсменов от Олимпийских игр - 2018, о лишении их заслуженных медалей в обществе растет разочарование по отношению к международным спортивным организациям, которые открыто нарушают нормы олимпийской хартии и антидопингового кодекса.

Атака приходится на лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта. При этом основанием для принятия таких судьбоносных для многих спортсменов решений служат показания Родченкова, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе и коррупционных.

Допускаю, что и с рассмотрением апелляций наших чемпионов также будут тянуть резину.

Мотивы решений понятны — это желание дискредитировать российскую сборную накануне Олимпийских игр в Южной Корее и чемпионата мира по футболу в России, устранить сильных конкурентов, деморализовать общество накануне президентских выборов", - цитирует Дегтярева «Парламентская газета».