Паунд заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в своих правах до признания выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«С РУСАДА обсуждалась «дорожная карта», и оно на неё согласилось. Согласилось предоставить доступ к этой базе данных и пробам, удерживаемым, потому что идёт уголовное расследование. Согласилось взять ответственность за систему господдержки использования допинга и обеспечить доступ в закрытые города. Таковы были договорённости. Но они не хотят признать существование системы господдержки использования допинга. Они на это согласились, а сейчас пытаются идти на попятный», - сообщил Паунд, которого цитирует RT на русском.

Напомним, совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Причиной стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй – предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.