«В период до Олимпийских игр в Сочи Родченков был частью системы. После публикации доклада возглавляемой мной комиссии он лишился поста главы Московской антидопинговой лаборатории. Впоследствии ему стало известно о смерти сначала одного, а менее чем через две недели и второго своего предшественника на этой должности. Заподозрив, что дела у него плохи, он решил покинуть страну», - приводит слова Паунда RT на русском.