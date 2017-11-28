Ричард Паунд: РУСАДА согласилось взять ответственность за систему господдержки допинга в России

«В период до Олимпийских игр в Сочи Родченков был частью системы. После публикации доклада возглавляемой мной комиссии он лишился поста главы Московской антидопинговой лаборатории. Впоследствии ему стало известно о смерти сначала одного, а менее чем через две недели и второго своего предшественника на этой должности. Заподозрив, что дела у него плохи, он решил покинуть страну», - приводит слова Паунда RT на русском.

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