"Адвокат Легкова подал заявление в CAS сразу, как вынесли решение. Они просят ускорить процедуру рассмотрения апелляции. Сейчас уже понятно, что если Саше не дадут возможность рассмотреть апелляцию в ускоренном режиме, то такое же решение будет вынесено по другим ребятам. Если только сам Родченков не исключит кого-то из списка подозреваемых, как это было с Аделиной Сотниковой, что меня очень удивило. Она тоже была в списке «Дюшес», - сказала Вяльбе.