"Мы поражены тем, как проводились разбирательства. Процессуальные права спортсменов не соблюдались. Например, отчет Лозаннской лаборатории о вскрытии пробирок, который был подготовлен еще в июле, был предоставлен лишь накануне слушаний. То есть никто бы из спортсменов не успел его изучить или посоветоваться со своими юристами.

Родченкова и Макларена никто не видел, никто не мог задать им вопросов и протестировать доказательства. Складывается ощущение, что все было заранее предрешено. Все решения по нашим спортсменам вынесены как под копирку.

Даже в тех случаях, где нет никаких царапин и уровень соли в порядке, они все равно заявляют, что это не является гарантий того, что пробирки не вскрывались. Мы ставим задачу разрушить доводы Макларена и Родченкова. Надеюсь, что в CAS она будет решена, – сказала Козьменко.