По информации источника, глава государства выбирает для чтения такие издания, как «Аргументы и факты», «Ведомости», «Вокруг света», «Ежедневная деловая газета РБК», «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Советский спорт» и другие.

Руководитель администрации президента Антон Вайно предпочитает журнал Time, а первый замруководителя администрации Алексей Громов – New York Daily News. Что касается Дмитрия Пескова, который занимает должность пресс-секретаря, то он выбирает Financial Times, Guardian и Le Monde.

Отмечается, что в 2018 году на услуги по оформлению подписки и доставке российских периодических печатных изданий для администрации президента планируется потратить около 5,5 млн рублей.