Владимир Путин продлил подписку на «Советский спорт»
Как сообщает портал госзакупок, президент России Владимир Путин отдает предпочтение отечественным СМИ.
По информации источника, глава государства выбирает для чтения такие издания, как «Аргументы и факты», «Ведомости», «Вокруг света», «Ежедневная деловая газета РБК», «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Советский спорт» и другие.
Руководитель администрации президента Антон Вайно предпочитает журнал Time, а первый замруководителя администрации Алексей Громов – New York Daily News. Что касается Дмитрия Пескова, который занимает должность пресс-секретаря, то он выбирает Financial Times, Guardian и Le Monde.
Отмечается, что в 2018 году на услуги по оформлению подписки и доставке российских периодических печатных изданий для администрации президента планируется потратить около 5,5 млн рублей.