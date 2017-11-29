«Стала уже одиозной фигура Родченкова — вы знаете, он обвиняется в РФ в навязывании допинга нашим спортсменам, в связи с чем он преследуется по закону нашими следственными органами. Это важно, но, к сожалению, к этим обвинениям его покровители и его укрыватели не прислушиваются и не демонстрируют никакого интереса.

Ситуация остается сложной, страдают интересы наших спортсменов. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы намерены делать все возможное, чтобы их интересы были соблюдены, та напряженность, которая наблюдается в спортивно-допинговом досье, была преодолена.

Позиция по защите наших спортсменов есть, но здесь нельзя совершать каких-то резких, непродуманных действий. Но все, что необходимо, делается нашими спортивными властями. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг допинга — тоже очевидно", — цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Родченкова.