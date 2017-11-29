«Какая может быть реакция на дневники этого товарища. И ведь неизвестно, когда они были написаны. Может быть, они ему были продиктованы, или он их сам написал, чтобы его не выгнали из США? О чем тут вообще можно говорить? Я вам сколько угодно дневников напишу за час. New York Times будет это публиковать, как думаете?

Вообще это издание в последнее время «жжет». Помните истории о том, что сборная России может выступить на Олимпиаде в Корее без гимна? Эта газета считается серьезной, а на деле публикует бог весть что.

Однако вся эта ситуация, к сожалению, напрямую влияет на отношения к нам со стороны МОК и WADA. Вообще, вокруг нас нагнетается истерия и преследуется конечная цель по недопуску сборной России на Олимпиаду. Все делается именно для этого», — приводит слова Валуева "Газета.Ру".