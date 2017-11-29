РЖД планирует ввести дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время ЧМ-2018.

«Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием», - приводит слова Путина «Р-Спорт».

«Я не сомневаюсь, что РЖД справится с задачей, она масштабная, большая и очень, кстати говоря, важная для того, чтобы чемпионат в целом прошел достойно. И очень надеюсь, что так оно и будет», - добавил президент. 

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