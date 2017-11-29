«Настолько придали значение теме… Но не складывается впечатление, что Минспорт горой встал за наших спортсменов. Надо информационно усилить, юридически, направить массово иски во все возможные суды, международные, европейские организации. Займите более бойцовскую позицию.

Очевидно, что меры, принимаемые международными организациями по отстранению российских спортсменов, политизированы, заказная история, но хотя бы чтобы мы все и международные организации видели, что Россия борется за справедливость, честность олимпийского движения, действует, принимает меры. Пока деятельность Минспорта слабовато смотрится. Передайте министру, что мы ждем более эффективных, жестких мер по защите наших спортсменов", — цитирует Матвиенко «Интерфакс».