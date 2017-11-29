«Я считаю его немного ненормальным человек, и он рассказывает сказки. Нормальный человек не может такого делать. А те факты, которые он приводит, не выдерживают никакой критики. Любой профессионал скажет, что тот же коктейль «Дюшес» применить невозможно. Все его заявления — это сказки.

Я не уверен, будет ли МОК перепроверять публикации дневников Родченкова и пытаться установить их подлинность, потому что организации ведет себя соответственно заявленной в последние полтора года политике. И какие он сделают выводы из публикаций, я сказать не могу. Но уверен, что политика МОК и WADA ведет к расколу в олимпийском движении», — приводит слова Крянина "Газета.Ру".