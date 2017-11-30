– Я надеюсь, что однажды спорт здесь станет большой индустрией. Но вы же понимаете, что это долгий разговор о спортивном рынке. Почему такое количество денег стал генерить киберспорт? Телевидение в США купило права – и сразу киберспорт перешел на другой уровень.

Сравните наш рекламный рынок и западный. Там он покрывает любые контракты. Мне в свое время Сережа Фурсенко рассказывал: купили большого футболиста и в первый же год отбились на футболках.

– Это связано с тем, что платежеспособность населения низкая и наш уровень жизни низкий?

– В том числе, конечно. Факторов много. Нет, например, культуры покупки контента. Люди скорее приложат максимум усилий, чтобы получить его по-пиратски, бесплатно, - цитирует Канделаки "Афиша". - Сейчас подходит поколение, которое готово будет перебросить часть своих денег на содержательные развлечения. Но, видимо, пока не перебрасывает.

Но этот рынок нужно строить. Спорт – это универсальный язык, на котором говорит весь мир. Спортсмены сегодня гораздо популярнее голливудских звезд.

– Почему вокруг "Матч ТВ" столько негатива? Почему вы проигрываете в интернете?

– Назовите стартап, где с самого начала все было гладко. Когда ты что-то делаешь, ты не можешь не ошибаться. Когда ты ошибаешься, тебя критикуют. Но критика делится на важную, профессиональную, к которой я всегда прислушиваюсь. И на деструктивную.

У нас в стране пока не везде принято платить за контент. Зато принято знать, как сделать лучше. Я отвечаю за околоспортивный контент на канале – и здесь мне краснеть точно не приходится. А за все подряд я отвечать не могу.