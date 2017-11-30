"Если основываться и брать за доказательства некие записи в дневнике Григория Родченкова, бред сумасшедшего, если кто читал, и какие-то царапины, и на основании этого выносить обвинительный вердикт, и не допускать коллективно нашу страну туда на Олимпиаду, это значит, что у нас очень плохие юридические позиции на международной арене. Это никуда не годится.

Понятно, что это политический заказ, но, с другой стороны, я думаю Владислав Третьяк со мной согласится, иногда нам не хватает нашей жесткой юридической позиции на международной арене", – цитирует Степашина ТАСС.