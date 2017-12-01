Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских лыжников, в том числе Петухова, от соревнований под своей эгидой с 30 ноября.

"Мне Бах обещал, что чистые спортсмены будут допущены. Как ответить теперь на его слова! Это лицемерие?! Он видел меня перед заседанием, узнал, поздоровался. Но решение говорит само за себя. Я не принимал допинг, и Родченков это знает", – цитирует Петухова агентство "Р-спорт".