Алексей Петухов: Бах обещал «чистым» спортсменам допуск до Олимпиады, но это оказалось лицемерием
Российский лыжник Алексей Петухов подверг критике поведение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских лыжников, в том числе Петухова, от соревнований под своей эгидой с 30 ноября.
"Мне Бах обещал, что чистые спортсмены будут допущены. Как ответить теперь на его слова! Это лицемерие?! Он видел меня перед заседанием, узнал, поздоровался. Но решение говорит само за себя. Я не принимал допинг, и Родченков это знает", – цитирует Петухова агентство "Р-спорт".