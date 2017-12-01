Спортсмен из Иркутска Сергей Гайшинец завоевал три медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Пльзене в Чехии. В составе национальной команды Гайшинец выступал в весовой категории до 74 кг и в сумме троеборья набрал 865 кг. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

В приседаниях Гайшинец завоевал серебряную медаль с результатом 337,5 кг. Он стал бронзовым призером в тяге становой, показав результат 322,5 кг. В жиме лежа его результат составил 205 кг. По сумме троеборья иркутский спортсмен стал обладателем бронзовой медали.

Первое место по сумме троеборья в 908 кг занял поляк Ярослав Олех. Вторым с результатом 882,5 кг стал Андрей Прокопенко из Казахстана.

Гайшинец является мастером спорта международного класса. Он занимается у тренера Александра Деханова в областной спортивной школе «Спарта».