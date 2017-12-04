Федерация гребного спорта России (ФГСР) планирует подать в суд на независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена за пропуск ОИ-2016.

Напомним, что часть российских спортсменов пропустила Олимпийские игры-2016 года.

По информации на сайте ФГСР, иск будет подан в общегражданский суд Канады от Даниила Андриенко и других 16 гребцов, пропустивших ОИ-2016.

Отмечается, что суть иска будет заключаться в возмещении нанесенного ущерба репутации спортсменов распространением недостоверных сведений, размещенных в докладе и заявлениях Макларена и ВАДА, а также введением общественности в заблуждение в отношении гребцов.