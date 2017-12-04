32-летний спортсмен был убит после инцидента, произошедшем в местном ночном клубе.

Сообщается, что городские власти назначили награду за поимку убийцы в размере около $3,5 тыс.

Напомним, Москера является серебряным призером Панамериканских игр 2007 года. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен занял 15-е место в весовой категории до 69 кг.