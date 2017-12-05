Как сообщается на Media73, на форуме будут обсуждаться программы развития физкультуры и спорта до 2024 года. Кроме того, будут подниматься вопросы популяризации комплекса ГТО, инноваций в спорте, укрепления отношений с международными спортивными организациями, а также развития олимпийского движения.

Отметим, что форум «Россия – спортивная держава» проводится по распоряжению президента РФ.