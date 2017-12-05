Как сообщает «Открытый Нижний», юные борцы Максим Колодинов и Станислав Рузанов из Арзамаса в решающих схватках на турнире кадетов «Олимпийские надежды» одолели соперников из Украины и Болгарии, соответственно.

Серебро детского турнира в Казани взял воспитанник спортклуба «Знамя» Кирилл Суханов. Спортсмен вошел в четверку лучших саблистов турнира, завоевав серебро.