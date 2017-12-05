Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил Кубок мира по вольной борьбе среди женщин, который прошел в Чебоксарах

Михаил Мамиашвили выразил признательность Главе Чувашии за проведение крупного международного спортивного мероприятия на самом высоком организационном уровне. «Благодаря вашей поддержке и личной позиции, направленной на развитие спорта, Чувашия сегодня собрала сильнейшие спортивные команды мира по вольной борьбе среди женщин», —приводит слова Мамиашвили «Чебоксары.ru».

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил, что Чувашия сегодня является одним из базовых центров развития женской вольной борьбы в стране.

«Огромное спасибо, что доверили нам проведение Кубка мира по вольной борьбе среди женщин. Для нас это очень большая честь и мы готовы и впредь участвовать в реализации совместных проектах», - подчеркнул глава республики Михаил Игнатьев.