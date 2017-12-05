Тяжелоатлета Алексея Юфкина из Комплексной спортивной школы олимпийского резерва не допустили до соревнований в американском Анахайме.

Мордовский тяжелоатлет выступал в весовой категории до 85 кг и занял первое место на всероссийском турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова.

«Выступление Алексея Юфкина получилось вполне на уровне — с аналогичным результатом в эти же дни он мог стоять на второй ступени пьедестала почёта за океаном, в Анахайме, на чемпионате мира. Поляк Кшиштоф Зварыч стал серебряным призёром с результатом в сумме двоеборья 359 кг (162+197). С результатом 378 кг (175+203) победил на чемпионате мира чилиец Арлей Мендес Перес», - сообщает MordovMedia со ссылкой на КСШОР Мордовии.