Как сообщает LipetskMedia.ru, первую победу липчанка одержала над спортсменкой из Москвы. Вторую встречу провела с самбисткой из Твери Дайной Амбарцумовой, которая стала серебряным призером соревнований. За третье место Харитонова боролось со спортсменкой из Свердловской области.

Проведя три схватки и одержав две победы, Харитонова стала бронзовым призером Кубка России по самбо.

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