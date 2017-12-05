Ирина Харитонова из Липецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевала бронзовую медаль на Кубке России по самбо.

Как сообщает LipetskMedia.ru, первую победу липчанка одержала над спортсменкой из Москвы. Вторую встречу провела с самбисткой из Твери Дайной Амбарцумовой, которая стала серебряным призером соревнований. За третье место Харитонова боролось со спортсменкой из Свердловской области.

Проведя три схватки и одержав две победы, Харитонова стала бронзовым призером Кубка России по самбо.