Напомним, что деятельность лаборатории в Мехико была приостановлена из-за несоответствия стандартам качества в ноябре 2016 года.

«WADA радо подтвердить, что аккредитация лаборатории Мехико в настоящее время восстановлена. Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, которые привели к восстановлению. Мы уверены, что лаборатория исправила свои недостатки, наша группа экспертов будет продолжать следить за ее работой, чтобы обеспечить ее соответствие высоким стандартам», - сообщается на официальном сайте организации.