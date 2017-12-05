«Я не верю в господдержку применения допинга. Не потому, что верю в государство, а ровно наоборот. Я верю в отдельных чиновников, которые уже нашли на своей груди место для очередной медали и наметили, на что потратят деньги. В систему - не верю. В России государство поддерживает массу вещей: сельское хозяйство, автопром, легкую промышленность. Разве что-нибудь из этого работает?», - цитирует Уткина "Сноб".

Отметим, что сегодня исполком МОК примет решение об участии сборной России на ОИ-2018 в Пхенчхане.