По данным опроса, три четверти россиян считают единичным случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами РФ.

«Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России (в марте 2016 года об этом говорили 62%, в декабре 2017 года – 74%)», - говорится в материалах опроса, которые приводит «Р-спорт».