ВЦИОМ: 3/4 россиян считают единичными случаи применения допинга российскими спортсменами
1-3 декабря 2017 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
По данным опроса, три четверти россиян считают единичным случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами РФ.
«Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России (в марте 2016 года об этом говорили 62%, в декабре 2017 года – 74%)», - говорится в материалах опроса, которые приводит «Р-спорт».