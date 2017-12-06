Накануне стало известно, что спортсмены из РФ получили право выступить в Пхенчхане, но под нейтральным флагом.

"Я знаю, что разочаровал многих друзей и коллег своим двуличием, работая в качестве главы Московской лаборатории. Не оправдывая своих действий, я надеюсь, что все смогут понять систему, в которой я работал. Надеюсь, что мое сотрудничество с комиссиями Шмида и Освальда, WADA и профессором Ричардом Маклареном станут формой покаяния и отпущения грехов", – говорится в показаниях Родченкова, опубликованных на сайте юридической фирмы, представляющей его интересы.