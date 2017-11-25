В Руке (Финляндия) проходит этап Кубка мира по лыжному двоеборью.

Итоговую победу одержал Акито Ватабе, который занимал первое место после прыжков и удержал лидерство в гонке на 10 километров.

Вторым стал финн Эро Хирвонен. На третьем месте немец Йоханнес Рыдзек. Российский спортсмен Эрнест Яхин занял 39-е место.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Рука (Финляндия)

К-120 + 10 км

1 (1-е место после прыжков). Акито Ватабе (Япония) – 24.58,6

2 (9). Эро Хирвонен (Финляндия)+ 31,7. 3 (8)

3 (8). Йоханнес Рыдзек (Германия) + 32,8…

39 (22). Эрнест Яхин (Россия) + 3.17,4