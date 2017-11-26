В Руке (Финляндия) состоялся заключительный старт Кубка мира по лыжному двоеборью.

Победу одержал немецкий спортсмен Йоханнес Рыдзек, который после прыжков с трамплина занимал восьмое место.

На второй позиции еще один немец Эрик Френцель. Третьим стал финн Эро Хирвонен.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Рука (Финляндия)

К-120 + 10 км

1. (8-е место после прыжков). Йоханнес Рыдзек (Германия) – 26.21,4

2 (15). Эрик Френцель (Германия) – + 0,6

3 (10). Эро Хирвонен (Финляндия) – + 1,9