На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Лиллехаммере (Норвегия) прошли командные соревнования.

Первое место заняла сборная Норвегии. Второй стал команда Германии, третьей – сборная Франции. Сборная России заняла 11-е место из 12. За российскую команду выступали Самир Мастиев, Виталий Иванов, Вячеслав Барков и Эрнест Яхин.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Лиллехаммер (Норвегия)

Командные соревнования

К-90 + 4х5 км

1 (1-е место после прыжков). Норвегия – 50.46,0

2 (2). Германия – +1,7

3 (4). Франция – + 21,4…

11 (9). Россия (Самир Мастиев, Виталий Иванов, Вячеслав Барков, Эрнест Яхин) – + 4.57,3.