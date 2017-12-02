Первое место заняла сборная Норвегии. Второй стал команда Германии, третьей – сборная Франции. Сборная России заняла 11-е место из 12. За российскую команду выступали Самир Мастиев, Виталий Иванов, Вячеслав Барков и Эрнест Яхин.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Лиллехаммер (Норвегия)

Командные соревнования

 К-90 + 4х5 км

 1 (1-е место после прыжков). Норвегия – 50.46,0

 2 (2). Германия – +1,7

 3 (4). Франция – + 21,4…

11 (9). Россия (Самир Мастиев, Виталий Иванов, Вячеслав Барков, Эрнест Яхин) – + 4.57,3.

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