На этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) состоялся заключительный старт..

Победу одержал норвежец Эспен Андерсон, который был первым после прыжков с трамплина и удержал лидерство в лыжной гонке.

В тройку лучших попали еще два норвежца Ян Шмид и Йорген Граабак. Россиянин Эрнест Яхин занял 15-е место, а его соотечественник Вячеслав Барков стал 45-м.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Лиллехаммер (Норвегия),

К-123 + 10 км

1 (1-е место после прыжков). Эспен Андерсон – 26.25,1

2 (11). Ян Шмид (Норвегия) – + 3,4

3 (9). Йорген Граабак (Норвегия) – + 4,2…

35 (15). Эрнест Яхин (Россия) –+ 2.07,9…

45. Вячеслав Барков (Россия) – + 4.42,2