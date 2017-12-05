В московском ЛФК ЦСКА они померялись силами с бойцами спецназа Национальной гвардии РФ.

«Померялись силами» - выражение не буквальное. Команды пятиборцев и спецназовцев, каждая из которых состояла из десяти человек, встретились не на площадке для рукопашного боя, а на беговой дорожке с оборудованными позициями для стрельбы из лазерных пистолетов. Соответственно, и дисциплина, в которой соревновались соперники, называлась «лазер-ран».

Вообще-то лазер-ран – это заключительный вид программы пятиборья, но в последние годы он приобретает популярность и как самостоятельный вид спорта. Не случайно в этом году Международный союз современного пятиборья (УИПМ) организовал Всемирный городской тур по лазер-рану – серию соревнований в десятках городов мира на всех континентах. А с 2019 года лазер-ран войдет в качестве отдельной дисциплины в программу чемпионатов мира по современному пятиборью.

В нашей стране также пытаются использовать лазер-ран, как средство для привлечение внимание к пятиборью. В том числе и с помощью таких необычных соревнований, как матчевая встреча между командами пятиборцев и бойцов спецназа Росгвардии.

ГВАРДИЯ ГОТОВИТСЯ…

Гвардейцы подошли к турниру со всей серьезностью. «На службе мы привыкли стрелять из боевого оружия. Здесь же все совсем по-другому, к тому же сразу после бега, то есть на высоком пульсе. Но мы готовились две недели. Нам выдали лазерные пистолеты и мы каждый день сюда приезжали», - рассказал старший сержант Сергей Сорокин.

Кстати, команду Росгвардии вполне могли бы усилить и многие действующие пятиборцы, в том числе и олимпийский чемпион Рио старший лейтенант Александр Лесун. Но он наблюдал за соревнованиями с трибун, хотя и признался, что болеть будет за гвардейцев. «Эти соревнования нужны и и пятиборцам, и военным. Им нужно обратить внимание на физическую подготовку, а спортсменам – на дисциплину. В целом, я думаю, что борьба будет равной», - дал прогноз лидер сборной России.

Прогноз Александра Лесуна имел под собой основания. На тренировках спецназовцы регулярно «закрывали» пять мишеней за 10 секунд – результат экстра-класса и для профессионального пятиборца. А с беговой подготовкой у гвардейцев, в чьем составе был даже мастер спорта международного класса по легкой атлетике, все было хорошо и так.

Правда, и пятиборцы также выставили состав, близкий к оптимальному. В составе команды ФСПР на старт вышли чемпион Европы Александр Савкин, призеры чемпионатов мира Илья Шугаров и Максим Кузнецов, члены сборной России Данил Калимуллин, Даниил Главатских и другие.

…И ПОБЕЖДАЕТ

Но в лазер-ране мало уметь быстро бежать и точно стрелять. Надо еще собрать эти умения воедино. В первом забеге это лучше всего продемонстрировали молодые пятиборцы, обладатель лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года 17-летний Егор Громадский и чемпион России среди кадетов 18-летний Павел Бабанин. Их по пятам преследовал представитель команды Росгвардии прапорщик Евгений Шармин. И все же пятиборцам удалось финишировать первыми, причем победителем забега стал Бабанин, который на последнем круге обошел Громадского. Шармин финишировал третьим.

Во втором забеге до самой последней стрельбы лидировал гвардеец Сергей Сорокин. Но не выдержал темпа и «застрелился», то есть провел очень много времени на стрельбище. И его сумели обойти именитые Калимуллин и Кузнецов.

После того, как арбитры обработали результаты, оказалось, что все медали достались участникам первого забега. «Золото» вручили Павлу Бабанину, «серебро» - Егору Громадскому, «бронзу» - Евгению Шамрину. А вот в командном турнире, где в зачет шли результаты всех десяти участников, сильнее неожиданно оказались гвардейцы.

- Надо отдать должное Росгвардии, они выставили очень подготовленных спортсменов, - сказал, подводя итог соревнованиям, президент ФСПР Вячеслав Аминов. – Я знаю,что в Росгвардии есть серьёзные спортивные роты. Более того, многие наши пятиборцы являются офицерами этой организации. Это была достойная встреча. Интенсивная, зажигательная, интересная, и очень полезная. Мы обязательно вернемся к подобному формату и в будущем. И, возможно, пригласим команды не одной, а сразу нескольких силовых структур.