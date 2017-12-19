Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги уходящего года, который стал для российских пятиборцев и для сборной страны в целом, очень удачным.

«ГЮЛЬНАЗ ПОРАЗИЛА ЕЩЕ НА КУБКЕ МИРА»

- Как оцените прошедший год?

- Послеолимпийский год обычно, и это относится не только к пятиборью, получается «разгрузочным», когда никто перед собой больших задач не ставит. И я тоже не ставил перед нашим тренерским штабом глобальных задач накануне этого года. Но, несмотря на это, было очень приятно, что Гюльназ Губадуллина выиграла золото чемпионата мира в Каире. Чемпионками мира наши спортсменки не становились 20 лет. А если б не травмировался прямо во время турнира олимпийский чемпион Александр Лесун, возможно, что у нас было бы два золота.

- Победа Губадуллиной стала для вас сюрпризом?

- Меня Гюльназ поразила еще на этапе Кубка мира в Вильнюсе, где я присутствовал. Она перед последним видом, комбайном, шла на 12-м месте. А в результате завоевала бронзу. И мы поняли, что у девушки очень большой потенциал. Но у нее есть проблемы с фехтованием. Мы это хорошо понимали и стали уделять этой дисциплине больше внимания. В остальных видах Гюльназ выглядит отлично.

- Как вы решали проблемы фехтования – наняли специального тренера?

- Мы наняли трех специалистов. По одному для мужской, женской и юниорской сборных. После этого у Гюльназ в фехтовании наметился прогресс, и она стала чемпионкой мира.

«КУБОК КРЕМЛЯ – НАШ УИМБЛДОН»

- Кубок Кремля – самый престижный турнир в современном пятиборье. В этом году в нем вновь приняли участие все сильнейшие пятиборцы мира.

- Кто-то из журналистов метко охарактеризовал его, как Уимблдон для пятиборцев. Такое сравнение помогает понять, каков престиж Кубка Кремля. Поэтому из года в год на него с удовольствием съезжаются сильнейшие пятиборцы мира. Немалое значение имеет и рекордный для нашего вида спорта призовой фонд – 100 тысяч долларов. Нам приходится многим желающим отказывать, потому что количество участников ограничено. Ведь мы проводим только микст-эстафету, излишняя затянутость соревнований будет отражаться на их зрелищности.

- На Кубок Кремля в этом году приехал президент Международной федерации пятиборья резидент Клаус Шорманн. Он делился с вами впечатлениями?

- Клаусу все очень понравилось. И хочу сказать спасибо нашим телевизионщикам, которые сняли прекрасный ролик про Кубок Кремля. И когда Шорманн выступал на сессии Международного олимпийского комитета, то показывал членам МОК наш ролик.

- Разве у пятиборья туманные олимпийские перспективы?

- Пятиборью, как олимпийскому виду спорта, ничто не угрожает. Но мы хотим добиться включения в олимпийскую программу еще одной пятиборной дисциплины, смешанной эстафеты. В этом виде программы у нас были бы хорошие шансы на медаль. Но пока рано говорить о включении микста в программу Олимпиад. На Олимпиаде 2020 года в пятиборье будут разыграны только две медали – в мужском и женском турнирах.

- Чем еще запомнится 2017-й?

- Мы провели турнир Всемирного городского тура UIPM по лазер-рану (это укороченная разновидность нашего вида спорта, бег со стрельбой) в Ростове-на-Дону. Считаю это очень важным. В турнире приняли участие порядка тысячи спортсменов, включая министра спорта Ростовской области.

- Как обстоит дело с подготовкой резервов?

- Все чаще в главную команду вливаются молодые спортсмены. Про недавнюю юниорку Губайдуллину мы уже говорили. В этом году мы введем еще одного талантливого юниора в главную команду – это победитель Юношеской Олимпиады 2014 года Александр Лифанов. Очень талантливый парень, правда, у него есть проблемы с верховой ездой.

- В каких регионах сейчас наиболее развито пятиборье?

- Прежде всего, в Москве. На втором месте Санкт-Петербург. Отметил бы также Самару, Челябинск, где мы начали развивать пятиборье всего шесть лет назад. Но оттуда мы уже получаем сильных спортсменов, которые пополняют сборные страны различных возрастов.

«ШОРМАНН ПРЕСЕКАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ШАГИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ»

- Вы также являетесь вице-президентом Международного союза современного пятиборья (UIPM). Насколько прочны позиции России на международном уровне?

- Авторитет наших пятиборцев и нашей федерации в мировом пятиборье высок. На конгрессе UIPM сборная России признана лучшей командой уходящего года по итогам международных соревнований во всех возрастных группах. А лучшей спортсменкой мира в нашем виде спорта признана Гюльназ Губадуллина.

- Знаю, что у вас очень хорошие отношения с Клаусом Шорманном.

- Это так, у меня прекрасные давние личные отношения с главой UIPM. И не только - наши жены тоже прекрасно общаются.

Иногда представители некоторых федераций высказывают недовольство, что пост одного из вице-президентов занимает представитель России. Так вот, Клаус всегда жестко пресекает малейшие недружественные телодвижения в отношении ФСПР.

Также у меня очень хорошие отношения с пожизненным почетным президентом UIPM князем Монако Альбером II. Кстати, офис международной федерации находится прямо в резиденции князя.

- Накануне Кубка Кремля после пресс-конференции состоялись дружественные соревнования по стрельбе из лазерного пистолета, который используют пятиборцы. Вы тогда вчистую победили Шорманна. Часто берете это оружие в руки?

- Нет, совсем не беру. Мой папа, в прошлом офицер, был чемпионом СССР по стрельбе. В юности мы с ним частенько ходил на стрельбище. Видимо, навыки остались. А вообще я предпочитаю плавание. По утрам проплываю около километра.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

«ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ, КАК ФИНИШИРУЕТ САША ЛЕСУН»

Заслуженный тренер СССР Михаил Михайлович Бобров в августе отметил 94-летие. Он более полувека руководил федерацией пятиборья Санкт-Петербурга (Ленинграда).

Среди его воспитанников наши легендарные пятиборцы: Николай Татаринов, трёхкратный чемпион мира (1957—1959), серебряный призер Олимпийских игр в команде (1960), Александр Тарасов, олимпийский чемпион 1956 года, Константин Сальников первый советский чемпион мира по современному пятиборью (1955).

- В нашей стране богатые традиции пятиборья. И нынешнее поколение сохранило эти традиции, - говорит Михаил Михайлович. – Мне очень нравится, как вступает Саша Лесун. Приятно смотреть, как он победно финиширует. В Белоруссии его не ценили, а в России Саша раскрыл свой большой талант в полной мере.

На заседании президиума Федерации современного пятиборья России, которое прошло 15 декабря, Вячеслав Аминов наградил Михаила Боброва недавно учрежденным Почетным знаком «За заслуги в развитии современного пятиборья в России». Михаил Михайлович получил Почетный знак под номером 1. К знаку прилагается премия 100 тысяч рублей.

РОССИЙСКИЕ ПЯТИБОРЦЫ В 2017 ГОДУ

ЧЕМПИОНАТ МИРА (Каир, 21-29 августа)

Гульназ Губайдуллина - чемпионка в личном первенстве

Женская сборная России – серебряный призер в командном первенстве

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (Минск, 17-24 июля)

Александр Лесун - чемпион в личном первенстве

Гульназ Губайдуллина, Кирилл Беляков – чемпионы в смешанной эстафете

Анна Буряк. Алисэ Фахрутдинова – серебряные призеры в женской эстафете

Мужская сборная России – серебряный призер в командном первенстве

КУБОК КРЕМЛЯ (Москва, 3 сентября)

Гульназ Губайдуллина, Александр Лесун – победители в смешанной эстафете