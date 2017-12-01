Приморская каноистка Лариса Аракчеева к своим 23 годам добилась определенного успеха, стала пятикратной победительницей и призером первенства России, обладательницей золотой и бронзовой наград первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ (2012, 2015 год), чемпионкой мира по гребле на лодках «Дракон» (Москва, 2016), шестикратной чемпионкой Европы по гребле на лодках «Дракон» (Будапешт, 2017).

От наиболее значимых достижений у Ларисы остались не только награды, но и яркие воспоминания.

«Самой важной победой за мою спортивную карьеру можно считать «золото» на первенстве Европы в каноэ-двойке в 2012 году. Это были мои первые соревнования в составе сборной России и сразу высшая ступень пьедестала!

Но даже такие старты не сравнятся с «домашними» гонками. По прошествии лет я стала ценить победы на краевом уровне, ведь поддержка и поздравления со стороны болельщиков и тренеров это бесценно. Сразу понимаешь, что тренируешься не зря, что твои результаты на всероссийском и международном уровне здесь знают и ценят, а это очень важно».

Не только из побед состоит соревновательная жизнь спортсмена, тем более в самом ее начале. В спорте Лариса с самого детства, начинала с плавания, в секцию ее привел отец вместе со старшей сестрой Ольгой, которая является мастером спорта России и успешно выступает за сборную Приморского края. О своем становлении спортсменка рассказала сама.

Начало спортивной карьеры

Первый поход в бассейн оказался не совсем удачным, я даже не опустилась в воду: сказала, что ничего не умею, и поэтому делать ничего не буду. Но это была минутная слабость, уже через месяц меня перевели в группу посильнее, где мне пришлось тренироваться с детьми, которые плавали достаточно хорошо. Первое время было непросто. С того момента помню одну фразу, которая стала, можно сказать, стимулом для меня в дальнейшем. Я только-только научилась плавать вдали от поручней бассейна, но как-то раз почему-то не могла доплыть от дорожки к бортику, за этим наблюдали «старшие» дети, и одна девочка, посмотрев, сказала: «Она что, не умеет плавать?!». Было неловко, правда через несколько лет на соревнованиях этих самых «старших» я сумела обогнать.

Любое поражение – стимул для работы

Первый свой проигрыш помню как сегодня. Это было еще в плавании, предновогодние соревнования и дистанция 50 метров. Я приплыла второй. На награждении мне вручили грамоту и статуэтку – символ наступающего нового года, а вот за первое место девочке дали еще шары на елку и шоколадку, тут-то в голове и промелькнуло «я тоже так хочу!». Вот так появилась цель выигрывать. Бывает, что в первые минуты после проигрыша хочется бросить все и больше никогда не выступать, но это только первые эмоции, обида. Потом все проходит и наступает осознание того, что поражения они ведь только закаляют, не дают возможности расслабиться, наоборот заставляют работать в десять раз больше. Такой подход помогает и в повседневной жизни, никогда не оставлять начатого и доводить все дела до конца не смотря ни на что.

Могу пропустить учебу, но не тренировку!

На соревнованиях по плаванию мне почти всегда удавалось выигрывать и занимать призовые места (первенство и чемпионат Приморского края, Дальневосточного федерального округа), а вот на всероссийском уровне все было не так радостно. После поездки на Первенство России по плаванию, где я, к своему удивлению, была в последних рядах, у меня возник вопрос: а чем я вообще занимаюсь? Хожу ведь в бассейн каждый день, да еще и по два раза, могу пропустить учебу, но не тренировку!

Захотелось что-то поменять. И тут как раз поступило предложение попробовать себя в гребле на каноэ. Немного пугала неизвестность, получится ли? Стоит ли оставлять плавание, в котором вроде как результаты стабильны, и уже есть разряд кандидата в мастера спорта. Но было принято решение попробовать, и стало получаться. Очень помог функционал из плавания и закаленный характер.

Первые сборы – самые незабываемые и волнительные

На первый спортивный сбор по гребле отпрашивалась у папы чуть ли не со слезами на глазах. Так хотелось поехать и попробовать себя в новом виде спорта.

Гребля это, конечно, не плавание, здесь все по-другому. Тренироваться приходится, как правило, вдали от дома. Первое время выезжала на сборы в поселок Лозовый на гребную базу «Олимпийская», проводила там три недели и возвращалась домой, потом снова три недели на базе. Так и прошли первые осенние месяцы в гребле. Да, начала грести я именно осенью, когда гребной сезон практически закончился. Зимой снова занималась плаванием, а весной уже нужно было уезжать тренироваться в другой город – Краснодар. Под предлогом того, что сбор продлится всего две недели, еле уговорила папу отпустить меня. На самом же деле осталась там на два месяца.

Первое пребывание в Краснодаре прошло на эмоциональном подъеме. Все нравилось: каждый день узнавала что-то новое и главное, что все получалось. Друзья по команде были рядом, поэтому не чувствовалось отрыва от дома. Конечно, за такой длительный период вне родного города вольно или невольно начинаешь уставать, но ты настолько вовлечен в тренировочный процесс, что практически не остается времени скучать по дому. Возвращаясь во Владивосток – отдыхаю, наверное, неделю, потом начинаю скучать по сборам.

Родные поддерживают меня во всем

Главный человек в жизни, к советам которого я всегда прислушиваюсь – мой папа. Иногда замечаю, что говорю его фразами, думаю иногда так же. Когда кому то что-то советую, часто повторяю его слова. Происходит это само собой.

Папа и сестра всегда принимают любое мое решение, какое бы оно ни было. Радуются победам и находят слова поддержки после неудачных стартов. Однажды, по дороге в аэропорт (я улетала на очередной сбор), папа спросил меня: «Может домой, может, ты не хочешь ехать?». Такой вопрос меня, конечно, удивил, но решения своего я не поменяла.

Почти сразу поняла, что гребля – это мое

В гребле на каноэ начало быстро все получаться, поэтому подумала, что все будет хорошо. Всегда выполняла все задания своего первого тренера в каноэ Алексея Витальевича Капусты. Когда первый раз прошла десять километров – он удивился и похвалил меня, думал, что я пройду километров шесть, а десять осилю только через год. После таких слов убедилась, что этой действительно мое!

На первых соревнованиях был очень сильный ветер и волны. Еле дошла на начало дистанции, долго не могла развернуться и попасть в стартовое устройство – ловушку, которую увидела первый раз в жизни. Расплакалась, но до финиша дошла, правда, не по своей дорожке (смеется). В полуфинальном заезде к старту меня провожал товарищ по команде, придерживал лодку и помогал отруливаться, только когда ловушка опустилась, он перестал держать лодку. В финальном заезде пришла пятой - неплохой результат. Желания тренироваться было хоть отбавляй, через месяц в третьем туре этих же соревнований стала третьей.

Соревноваться пришлось сразу по юниорам

Обычно, каждый спортсмен начинает свою карьеру в соревнованиях юношей до 16 лет, где показывает первые результаты. Уже на этом этапе можно понять, на что способен гребец, насколько стабильно и успешно выступает. Такой возможности зарекомендовать себя у меня не было, соревноваться пришлось сразу по юниорам до 19 лет. Во многом из-за этого не удалось попасть в молодежную сборную России в первый год. Но свой первый сезон я отработала достаточно плодотворно, и по его итогу вошла в состав сборной страны, а дальше началась настоящая спортивная жизнь.

Волнение перед стартом есть до сих пор

В начале спортивной жизни в гребле для меня задачей было даже просто дойти до старта и попасть в стартовое устройство, ровно по своей дорожке пройти дистанцию. Волнение перед стартом есть до сих пор, но уже беспокоят более детальные моменты: попасть в старт, чтобы не потерять сотые секунды, правильно распределить силы по дистанции.

Главная задача в будущем сезоне – поработать над психологической подготовкой, окрепнуть морально. Нужно научиться отключать голову, потому что иной раз много думать действительно вредно. Начинают появляться ненужные мысли, которые только сбивают, мешают тренировкам и выступлениям. Сейчас я абстрагировалась и поставила себе цель – доработать олимпийский цикл до 2020 года.

Свою дальнейшую жизнь все равно хочу связать со спортом

Дальше будет видно – оставаться в спорте или... В любом случае планы на жизнь вне спорта у меня есть, безусловно, задумываюсь о создании семьи и детях. Но все будет зависеть от результатов, которые я буду показывать.

В будущем вижу себя персональным тренером либо директором собственной спортивной школы, по какому виду спорта еще не определилась. В любом случае это будет связано со спортом. Кстати, в школе хотела стать психологом, даже думала поступить в университет именно на эту специальность. Сейчас думаю, что можно совместить и стать спортивным психологом. Время покажет, главное – есть желание.

Блиц-опрос

– Чтобы сделала, если бы у тебя оказалась шапка-невидимка?

– Я бы пробралась в магазин и съела бы все сладости.

– От чего ты никогда не устаешь?

– Радоваться жизни, веселиться и есть сладкое (улыбается).

– Без чего не представляешь свою жизнь?

– Без спорта и без моря.

– Что способно тебе понять настроение?

– Хорошая теплая погода и хорошая компания.

– Что может довести тебя до слез?

– Многое фильм «Хатико», например. Я очень сентиментальная.

– Самое жесткое наказание от тренера?

– Наказаний было много, но не для меня, я, видимо, всегда хорошо вела себя или удавалось выкручиваться (смеется).