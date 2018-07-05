Уже через три дня девушкам предстоит отправиться в США на Кубок мира, где им будут противостоять лучшие команды планеты. Регбистки поделились своими ожиданиями от турнира и рассказали о любви к регби. Отвечать на вопросы журналистов вызвались: главный тренер сборной России по регби-7 Андрей Кузин, под руководством которого команда уже дважды становилась чемпионом Европы, капитан команды Алена Михальцова и Анна Гаврилюк.

Так что же значит для российских спортсменок сыграть на Кубке мира? Анна Гаврилюк уверена, что даже просто попасть на этот турнир – уже огромное достижение. «Кубок мира – самое престижное соревнование после Олимпийских игр. И это огромная честь для нас принять в нем участие», – рассказала спортсменка.

«Моя мечта сбылась. С того момента, как я начала заниматься регби, я хотела попасть на Кубок мира. Следующий этап – отбор на Олимпиаду», – поддержала партнера по команде капитан Алена Михальцова.



Фото: «Советский спорт»

Уже в первом матче российским регбисткам будет противостоять сборная Южной Африки. За последние годы женская команда из ЮАР сдала позиции, но продолжает оставаться серьезным соперником. Главный тренер сборной России Андрей Кузин убежден, что игра будет очень сложной. «Соперник хороший. Мы уже встречались с ними буквально недавно на одном из этапов Мировой Серии. Нам удалось выиграть только на последних минутах. Соперник не из легких. Да и вообще, каждая команда на Кубке мира хочет победить. Проходных матчей не будет», – рассказал наставник команды.

Посетовал главный тренер и на небольшой выбор кадров в команду, и на потери в составе. К сожалению, в Сан-Франциско не сыграет мотор команды Елена Здрокова. «Елене несколько дней назад сделали операцию. Сейчас она восстанавливается. Это, конечно, серьезная потеря для нас», – заявил Кузин.

Но времени на подготовку у девушек не так много. Совсем скоро им предстоит лететь в Сан-Франциско, а они только-только вернулись с первого этапа чемпионата Европы во Франции. Где, кстати, показали хороший результат и заняли вторую строчку, уступив лишь в финале хозяевам этапа – французской сборной. Впереди еще второй этап в Казани и именно там россиянки будут бороться за третье европейское золото подряд. «В Казани мы будем стараться показать свое лучшее регби. И наши девушки уже доказывали не раз свой уровень. Такие большие разницы в счете (123:0 после группового этапа) говорят о высоком уровне нашего регби. Но хочу отметить сборную Франции, которой мы, кстати, проиграли», – поделился впечатлениями Кузин.



​Фото: «Советский спорт»

Не обошли стороной в разговоре и вопрос развития регби в России. На данный момент этот вид спорта слишком недооценен в нашей стране. «Многое зависит от СМИ. Надо больше рассказывать об игре, чаще показывать по телевизору. Ведь многие даже не слышали о регби. Но те, кто хоть раз увидел нашу игру, не могли уже остаться к ней равнодушными», – считает Анна Гаврилюк, которая сама проделала долгий путь из любительского регби док Кубка мира.

В конце встречи представители сборной России по регби-7 пообещали очень постараться завоевать медали на Кубке мира в Сан-Франциско и отчитаться о турнире в пресс-центре «Советского спорта».