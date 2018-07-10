12 июля в пресс-центре «Советского спорта» пройдет пресс-конференция с участием лидеров сборной России по регби-7: Владимира Остроушко и Владислава Созонова.

Владимир Остроушко – капитан краснодарской «Кубани» и сборной России по регби-7, четырехкратный чемпион Европы по регби-7 (2007, 2009, 2016, 2017), участник Кубка мира по регби 2011 года. Он стал первым из российских игроков, кому удалось достичь отметки в 100 попыток в Мировой серии по регби-7.

Владислав Созонов – воспитанник «ВВА-Подмосковья», игрок сборных России по регби и регби-7, двукратный чемпион Европы по регби-7 (2016, 2017).

Гости пресс-центра ИД «Советский спорт» расскажут о результатах первого этапа чемпионата Европы и о подготовке сборной России к Кубку мира по регби-7, который пройдет 20-22 июля в Сан-Франциско (США).

Кроме того, в 2018 году отечественный регби отмечает две важные даты – 95 лет развития этого спорта в нашей стране и 50 лет со дня проведения первых официальных соревнований по регби в России (тогда в СССР). Поэтому на пресс-конференции речь также пойдет о планах развития взрослого, и детского регби в России.

Начало – в 14:00 мск. Адрес пресс-центра ИД «Советский спорт»: Москва, Полковая улица, дом 3, строение 4, этаж 4.

Контакты:

Директор пресс-центра ИД «Советский спорт» Владимир НАЗАРОВ: 8-916-6913058

Управляющая пресс-центром ИД «Советский спорт» Ксения ПИЧУГИНА: 8-916-3548067