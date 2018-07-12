Российские регбисты отправляются в Сан-Франциско на Кубок мира по регби-7. Накануне отъезда спортсмены поделились с журналистами своими ожиданиями от предстоящего турнира, рассказали о текущем сезоне, обсудили насущные вопросы российского регби. Пресс-центр «Советского спорта» посетили игроки национальной сборной России Герман Давыдов и Владислав Созонов.

«Для России любой турнир уровня Кубка мира – очень значимое событие. Будем стараться максимально выполнить все стоящие перед нами задачи и очень ждем вашей поддержки», - рассказал игрок «ВВА-Подмосковье» и сборной России Владислав Созонов.

Последний Кубок мира в 2013 году не был успешным для россиян, но, похоже, что неудачи прошлого не давят на команду. «Мы не вспоминаем тот турнир, не говорим о нем на тренировках. Мы живем настоящим и будущим. Смотрим только вперед», - поделился Созонов.

Но, к сожалению, в настоящем не все так радужно, как хотелось бы. Сборная России по регби-7 не сможет продолжить участие в Мировой Серии. И все же регбисты оптимистичны. Особенно учитывая календарь предстоящего турнира в Сан-Франциско. «В первом же матче нам досталась сборная Гонконга. Это не тот соперник, который может доставить нам проблемы. На Кубке мира такая система, что, если проиграл первый матч, то уже не можешь бороться за призовые места. Так что с Гонконгом нам повезло», - считает Герман Давыдов. Правда, вторым соперником нашей сборной станет команда Новой Зеландии. А именно новозеландцы являются одними из фаворитов турнира, наряду с Фиджи, Южной Африкой и Англией.

К Кубку мира российские регбисты подходят с потерями в составе. Из-за травмы не сможет сыграть Денис Симпликевич. «Кроме того, не известно, что сейчас с Юрием Гостюжевым. Он на последнем этапе Мировой Серии получил повреждение. И пока мы не знаем, насколько там все серьезно», - поделился Владислав Созонов.

Но откуда пополнять состав регбистов? Где искать кадры для состава? Игроки сборной России по регби-7 считают, что в России просто необходимо открывать как можно больше регбийных школ и развивать игру на всех уровнях. «Лучшая тренировка – это игра. И только на матчах можно понять, кто как играет. Должно быть больше любительских турниров. В том числе и соревнований студенческих и профессиональных. Ведь именно оттуда будет проще всего набирать ребят в состав сборной», - рассказал Герман Давыдов.

Что касается столь популярной натурализации игроков, то регбисты сборной России уверены, что наша команда может обойтись без этой процедуры своими силами. Да и в иностранном тренере, о котором так часто говорят, особой необходимости игроки не видят. «Будет сложно найти общий язык, может сыграть роль и разница менталитетов», - считают российские регбисты.

Напоследок Глеб Давыдов и Владислав Созонов пожелали удачи женской сборной России по регби-7, которая уже сейчас в Сан-Франциско готовится к старту Кубка Мира.