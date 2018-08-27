Российские регбисты продолжают готовиться к главному событию следующего года – Кубку мира – 2019.

К большой радости болельщиков сборная России по регби попала на Кубок мира. До старта турнира еще далековато, но федерация регби России уже начала работу по подготовке к турниру. Одним из первых и точно самым главным решением стало еще в июне назначение на пост главного тренера сборной валлийца Лина Джонса. До сборной России специалист потрудился в «Лондон Уэлш» и «Ньюпорт-Гвент Дрэгонс» и во второй сборной Намибии.

«Горжусь тем, что возглавил сборную России. Но эта должность также подразумевает огромную ответственность. Это очень непростая работа. Перед нами стоит не только задача подготовиться к Кубку мира, но задача по долгосрочному развитию регби в России. Сборная должна быть готова к тому, чтобы наилучшим образом представить Россию на Кубке мира в Японии», - заявил валлийский тренер после назначения.

О важности предстоящего Кубка мира говорят и в федерации регби России. «Сейчас начинается серьезная работа, будет сформирован тренерский штаб, в который войдут шесть-восемь специалистов, как иностранцев, так и отечественных. Также формируем календарь, будет огромное количество сборов как в России, так и за рубежом. Будем организовывать контрольные матчи, их должно быть как можно больше, чтобы игроки, являющиеся кандидатами в сборную, провели игры вместе, чтобы сборная стала семьей с победным духом», - рассказывал заместитель председателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.

Пока что в рамках подготовки в Кубку Мира в Японии сборная России уже провела два тестовых матча. После обидного поражения от США (13:62), россияне смогли отыграться на канадцах. «Кленовые листья» потерпели поражение со счетом 20:43. Вслед за летними тестовыми матчами сборной России предстоит узнать своих соперников по матчам в ноябре. Официальной информации еще нет, но, как сообщили источники «Советского спорта», близкие к федерации регби, россияне могут сыграть дома с командой Намибии, а затем сразятся с хозяевами Кубка мира – Японией – в Англии. Предварительные даты проведения игр – с 3 по 24 ноября.

Кроме того, планируется разработать особую структуру проведения спортивного сезона следующего года с учетом подготовки национальной сборной. Вполне возможно, что уже в ближайшее время федерацией регби будут приняты какие-то решения. Ну а пока что 24 августа состоялся уже 12 заседание Высшего совета федерации регби России, где, в частности, обсуждались результаты выступления российских «семерочников» на Кубке мира по регби-7. К сожалению, мужчины оказались лишь на 14 строчке. Некоторым из них предстоит защищать честь России на Кубке мира в Японии по классическому регби.