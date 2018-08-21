26 августа на Поклонной горе состоится старт благотворительного пробега «Соединяя столицы» длиной 800 км из Москвы в Минск в поддержку людей с синдромом Дауна в России. Это совместный проект ультрамарафонцев Антона Валуйкина и Алексея Вострикова с благотворительным фондом «Синдром любви».

Ультрамарафон продлится 14 дней, торжественный финиш состоится 9 сентября на масштабном Минском полумарафоне вместе с тысячами бегунов из разных стран.

Цель – пробежать ультра-дистанцию и собрать 800 тысяч рублей на поддержку школьников с синдромом Дауна в России. Маршрут пройдет через города России и Белоруссии. «Соединяя столицы» официально ждут Одинцово, Можайск, Вязьма, Смоленск, Борисов, Логойск и Минск. Забегут участники и в Хатынь отдать дань памяти невинным жертвам ВОВ.

В каждом из названных городов участники вместе с любителями бега пробегут часть своей ультра-дистанции. В программе проекта встречи, общение и экскурсии по интересным местам.

«Бег на сверхдлинные дистанции начинается тогда, когда ты пробежал и преодолел все другие беговые форматы. И тогда ты бросаешь себе последний вызов, ты не видишь перед собой иного пути, кроме как бежать и менять этот мир!» – говорят участники.

Спортивные достижения приобретают иной смысл, если подкреплены большой целью. Атлеты приглашают всех принять участие в торжественном старте, который пройдет на Поклонной горе 26 августа в 9 утра.