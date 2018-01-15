Российский спорт потрясла еще одна трагическая смерть. На сей раз беда постучалась в двери сборной по пулевой стрельбе.

Член национальной команды России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов скончался спустя два дня после полученного пулевого ранения в голову. Сайт Стрелкового союза России сообщил на своем сайте:

«13 января на 21-м году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров. Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде».

Как оказалось трагедия произошла еще 11 января. Валерий получил пулевое ранение в висок из травматического пистолета. Как сообщил Стрелковый союз, инцидент не связан с соревновательным или тренировочным процессом. Он произошел вне стен спортивных объектов. Но позднее информация с сайта была удалена.

Что же на самом деле произошло с Валерием Давыдовым? Пока ответа на этот вопрос нет. Известно лишь, что после случившегося спортсмена доставили в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как критическое, но спасти стрелка не смогли.

Одной из версий следствия является попытка самоубийства «из-за неразделенной любви».

Летом прошлого года Виталий Давыдов завоевал серебряную и бронзовую медали юниорского чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

Это уже третья трагическая смерть с конца 2017 года в российском спорте.

30 декабря из-за «несчастного случая» скончалась чемпионка мира по самбо Эдера Лаврентьева, а 6 января под колесами электропоезда погиб футболист тульского мини-футбольного клуба «Луч» Юрий Мартыновский.